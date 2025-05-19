"Едим русский хлеб и топчем ваши флаги": Семье приезжих не простили выходку на День Победы. Штраф в 3 млн таджиков не напугал

Сергей Кочегаров

Сколько можно говорить и писать об этом? Что такое штраф в 3 лямя - его компенсирует тот, кто присылает их сюда и они это прекрасно знают. Они получают в России пособия, подъемные, мат. капитал, но, скорее всего, они получают "компенсации" и от западных хозяев. Депортация на этническую родину лишит их всех этих благ. Вот чего они боятся. А чего боятся наши чиновники прикармливающие подонков? Тут "секрет на миллион".