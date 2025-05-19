Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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    Депортировать на историческую родину плюс оплата лечения!Мамаша в хиджабе ...
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"Едим русский хлеб и топчем ваши флаги": Семье приезжих не простили выходку на День Победы. Штраф в 3 млн таджиков не напугал

"Едим русский хлеб и топчем ваши флаги": Семье приезжих не простили выходку на День Победы. Штраф в 3 млн таджиков не напугал

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Сколько можно говорить и писать об этом? Что такое штраф в 3 лямя - его компенсирует тот, кто присылает их сюда и они это прекрасно знают. Они получают в России пособия, подъемные, мат. капитал, но, скорее всего, они получают &quot;компенсации&quot; и от западных хозяев. Депортация на этническую родину лишит их всех этих благ. Вот чего они боятся. А чего боятся наши чиновники прикармливающие подонков? Тут &quot;секрет на миллион&quot;.
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5 час.
Валентин Воробьев
Да они по партийным спискам пролезут, суки.
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3 час.
Валентин Воробьев
Хватит либеральничать и тянуть резину с проверками законности выдачи гражданства. Ну, какая разница, законно-не законно?! За оскорбление Георгия - депортация! А так эти абу-подонки отделаются просто испугом. Подрастут они и ещё круче нам нагадить постараются.
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3 час.
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