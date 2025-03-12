«Арсенал» сыграл вничью с ПСВ, но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь на 13 марта (мск) лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с нидерландским ПСВ (2:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вышел в следующий раунд благодаря разгромной победе в первой игре (7:1).