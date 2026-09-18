Russia takes over Nestle's assets in the country

Swiss food giant Nestlé is weighing options after the Kremlin took control of its Russian assets, placing them in temporary external administration.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым