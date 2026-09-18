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Russia takes over Nestle's assets in the country

Swiss food giant Nestlé is weighing options after the Kremlin took control of its Russian assets, placing them in temporary external administration.

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