Дату первых заморозков в Новосибирске озвучили синоптики

НОВОСИБИРСК, 20 сентября, ФедералПресс. Резкое похолодание в Новосибирской области начнется уже с конца сентября, а первые заметные заморозки синоптики прогнозируют после 22 октября – в отдельные ночи столбики термометров могут опускаться до −3 градусов.