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ФедералПресс

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Дату первых заморозков в Новосибирске озвучили синоптики

Дату первых заморозков в Новосибирске озвучили синоптики

НОВОСИБИРСК, 20 сентября, ФедералПресс. Резкое похолодание в Новосибирской области начнется уже с конца сентября, а первые заметные заморозки синоптики прогнозируют после 22 октября – в отдельные ночи столбики термометров могут опускаться до −3 градусов.

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