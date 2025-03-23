Англосаксы запятнали себя многочисленными преступлениями в Восточной Азии 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, что стало возможным благодаря молниеносному разгрому японской Квантунской армии советскими войсками при участии войск МНР.