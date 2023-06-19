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НКР изменило прогноз по рейтингу банка «Открытие»

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне «AA+.ru» и изменило прогноз по рейтингу на «стабильный» — ранее действовал «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз», следует из пресс-релиза агентства.

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