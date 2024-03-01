Медведева покинула шоу Бузовой, когда случился скандал с Шурой

Седьмой выпуск телепередачи “Это нормально?” на ТНТ оказался скандальным – два известных участника покинули студию во время прямого эфира – певец под псевдонимом Шура и известная фигуристка Евгения Медведева.
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