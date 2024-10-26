Боксер Кудряшов рассказал о радости от досрочной победы нокаутом над Родригесом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов после победы нокаутом над бразильским спортсменом Фернандо Родригесом в главном бою в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что был рад одержать досрочную победу в поединке.