Средства производств: доходы российских компаний упали вдвое

Доходы российских компаний значительно сокращаются, выяснили «Известия». За первое полугодие организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев 2022-го, — 342 трлн рублей, следует из последних данных ФНС.
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