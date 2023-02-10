Муратбек Касымбай о своем будущем: «Мои кулаки еще многих огорчат»

Муратбек Касымбай в интервью «Спорту Шредингеру» рассказал о своем будущем: «Был момент, когда мы обговаривали мое участие в гран-при лиги «Наше Дело», я поехал в Таиланд, пахал по 3 тренировки в день, конкурировал со своими одноклубниками, но стафилококк меня остановил.