«Тихий» понедельник на европейских биржах

Европейские инвесторы не поддались панике азиатских инвесторов. Несмотря на сильное падение бирж АТР в понедельник, фондовые индексы Европы изменились незначительно, а британский FTSE даже вырос на 0,12%, немецкий DAX поднялся на 0,05%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии