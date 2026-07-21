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НАТО может развернуть дополнительные силы в Литве

НАТО может развернуть дополнительные силы в Литве

НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы, если решит, что ситуация с безопасностью становится критической, заявил советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матуленис в эфире радио Žinių .

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