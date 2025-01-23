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Ростех

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«Булл-пап»: преимущества, недостатки и перспективы оружейной схемы. Часть II

«Булл-пап»: преимущества, недостатки и перспективы оружейной схемы. Часть II

Фото: ЦКИБ СОО Продолжение. Начало здесь Краткая история отечественных «булл-папов» К числу заслуг отечественных конструкторов-оружейников следует отнести тот факт, что оружие схемы «булл-пап» в Советском Союзе начало разрабатываться одним из первых в мире.

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