«Булл-пап»: преимущества, недостатки и перспективы оружейной схемы. Часть II

Фото: ЦКИБ СОО Продолжение. Начало здесь Краткая история отечественных «булл-папов» К числу заслуг отечественных конструкторов-оружейников следует отнести тот факт, что оружие схемы «булл-пап» в Советском Союзе начало разрабатываться одним из первых в мире.