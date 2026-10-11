ДТП со скорой в Петербурге: трое пострадавших на Северном

Утром 11 октября на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели водитель Nissan при повороте на запрещающий сигнал светофора столкнулся с каретой скорой помощи.
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