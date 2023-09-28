Владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на нагрев устройств. Пользователи заявили, что задняя и боковые поверхности смартфона становятся горячими во время игр, телефонных звонков и видеозвонков в FaceTime.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии