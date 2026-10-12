«ДНК за деньги»: как Разин обманул Шатунова и что скрывалось за фальшивым договором

В мире шоу-бизнеса редко бывает так, чтобы правда оказалась ещё более невероятной, чем вымысел. Но именно это произошло с Юрием Шатуновым и Андреем Разиным.
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