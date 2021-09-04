Представитель талибов Карими: Талибан* взял под контроль районы Хиндж и Аннаба

Стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов - представитель талибов Карими * Террористическая организация, запрещенная на территории России 26 августа, 19:51Инфографика Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в АфганистанеИнфографика Посмотреть Стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов - представитель талибов Карими * Террористическая организация, запрещенная на территории России 26 августа, 19:51Инфографика Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в АфганистанеИнфографика Посмотреть .