Мировое обозрение

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Представитель талибов Карими: Талибан* взял под контроль районы Хиндж и Аннаба

Представитель талибов Карими: Талибан* взял под контроль районы Хиндж и Аннаба

Стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов - представитель талибов Карими * Террористическая организация, запрещенная на территории России 26 августа, 19:51Инфографика Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в АфганистанеИнфографика Посмотреть Стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов - представитель талибов Карими * Террористическая организация, запрещенная на территории России 26 августа, 19:51Инфографика Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в АфганистанеИнфографика Посмотреть .

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