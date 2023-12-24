Александр Калягин поделился воспоминаниями об Алексее Черныхе

Основатель и художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, что актер Алексей Черных, скончавшийся в возрасте 43 лет, был одним из самых талантливых артистов, с которыми ему довелось работать .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии