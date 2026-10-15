Ещё 12 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны России.Силы ПВО России сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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