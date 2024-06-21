В Формулу 1 и FIA поступила жалоба на саботаж Льюиса Хэмилтона в Mercedes

В Формулу 1 поступила жалоба на саботаж Льюиса Хэмилтона в MercedesLAT Images / MercedesКоммерческие владельцы Формулы 1 и Международная автомобильная федерация (FIA) получили письмо с жалобой на саботаж Льюиса Хэмилтона, сообщил ряд британских изданий, такие как Daily Mail и Independent.
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