В Формулу 1 и FIA поступила жалоба на саботаж Льюиса Хэмилтона в Mercedes

В Формулу 1 поступила жалоба на саботаж Льюиса Хэмилтона в MercedesLAT Images / MercedesКоммерческие владельцы Формулы 1 и Международная автомобильная федерация (FIA) получили письмо с жалобой на саботаж Льюиса Хэмилтона, сообщил ряд британских изданий, такие как Daily Mail и Independent.