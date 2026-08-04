Самолёт Air India резко снизился на 300 футов из-за турбулентности, пострадали пассажиры

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Пхукета (Таиланд) в Дели (Индия), около полутора часов после вылета попал в зону сильной турбулентности и внезапно снизился примерно на 300 футов (около 90 метров).
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