Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой против Артура Бетербиева

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на поединок против российско-канадского боксера Артура Бетербиева – на кону ожидаемой схватки будет звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
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