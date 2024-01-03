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Myśl Polska: "Зонтик" Запада не сработал – ВС России поразили лучшие военные предприятия Украины

Myśl Polska: "Зонтик" Запада не сработал – ВС России поразили лучшие военные предприятия Украины

Польский военный аналитик поразился вооружению Армии России, которая смогла пробить защиту ПВО киевского режимаНесмотря на массовое сосредоточие средств противовоздушной обороны, а также "натовской" военной техники Киев не смог защититься от русских ракет.

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