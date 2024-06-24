Минпросвещения может ввести в российских школах оценки за поведение

Министерство просвещения РФ не выступает против введения в российских школах оценок за поведение. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии