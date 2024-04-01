Подоляк: Залужного назначили послом, чтобы не было вопросов о его деятельности

Власти Украины назначили бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на дипломатические должности, чтобы не плодить спекуляции вокруг их дальнейшей деятельности.