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Леброн Джеймс: «Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю». Воин шепчет в ответ: «Я и есть буря»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал загадочный твит. «Судьба шепчет воину: «Тебе не пережить бурю».

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