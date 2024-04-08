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В Германию успешно отправили 48 тонн рыбы из Новгородской области

В Германию успешно отправили 48 тонн рыбы из Новгородской области

В марте 2024 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора осуществило мониторинг экспортных партий рыбы и рыбопродукции, общим весом в 48 тонн, из Новгородской области.

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Комментарии
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Виктор Асманкин
И че так можно? Браво- они нам смерть, а мы им питание
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17 час.
Виктор Хованов
Вместо того, чтобы устроить этому коллективному Западлу  &quot;блокадный ленинград&quot; - ни топлива, ни жратвы - не смотря на СВОйну, всё это поставляем. Как это понимать? (? риторический).
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17 час.
Геннадий Бережнов
Вот такая у нас война с Западом. Противно всё это читать и смотреть. Шольц нас готов уничтожить, а мы его рыбкой подкормим, возможно подобреет! А немцы что бы не оголодали. А я вот пошёл на базар и купил кости от обрезанной сёмги за 360 руб. кг. и то не часто привозят!
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16 час.

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