В марте 2024 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора осуществило мониторинг экспортных партий рыбы и рыбопродукции, общим весом в 48 тонн, из Новгородской области.
В Германию успешно отправили 48 тонн рыбы из Новгородской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Асманкин
И че так можно? Браво- они нам смерть, а мы им питание
Ответить
17 час.
Виктор Хованов
Вместо того, чтобы устроить этому коллективному Западлу "блокадный ленинград" - ни топлива, ни жратвы - не смотря на СВОйну, всё это поставляем. Как это понимать? (? риторический).
Ответить
17 час.
Геннадий Бережнов
Вот такая у нас война с Западом. Противно всё это читать и смотреть. Шольц нас готов уничтожить, а мы его рыбкой подкормим, возможно подобреет! А немцы что бы не оголодали. А я вот пошёл на базар и купил кости от обрезанной сёмги за 360 руб. кг. и то не часто привозят!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии