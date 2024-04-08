В Германию успешно отправили 48 тонн рыбы из Новгородской области

Вместо того, чтобы устроить этому коллективному Западлу "блокадный ленинград" - ни топлива, ни жратвы - не смотря на СВОйну, всё это поставляем. Как это понимать? (? риторический).

Геннадий Бережнов

Вот такая у нас война с Западом. Противно всё это читать и смотреть. Шольц нас готов уничтожить, а мы его рыбкой подкормим, возможно подобреет! А немцы что бы не оголодали. А я вот пошёл на базар и купил кости от обрезанной сёмги за 360 руб. кг. и то не часто привозят!