Росморречфлот заявил, что севшее на мель у Сахалина китайское судно перевозило только уголь. Нефтепродуктов на борту не было.
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Росморречфлот заявил, что севшее на мель у Сахалина китайское судно перевозило только уголь. Нефтепродуктов на борту не было.