ЦБ против рыночных ипотечных программ по 8% за счет комиссий застройщиков

Банк России выступает против внедрения банками ипотечных программ под 8% за счет комиссий от застройщиков, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов журналистам в кулуарах «Финансового конгресса» Банка России.
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