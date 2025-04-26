Трофейная техника из зоны СВО собрала рекордную очередь в Липецке

Сегодня на железнодорожном вокзале Липецка ажиотаж. Несмотря на резкое похолодание и хлесткий дождь, сотни горожан выстроились в большую очередь, чтобы успеть на уникальную выставку-поезд Минобороны с техникой из зоны СВО.
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