Трофейная техника из зоны СВО собрала рекордную очередь в Липецке

Сегодня на железнодорожном вокзале Липецка ажиотаж. Несмотря на резкое похолодание и хлесткий дождь, сотни горожан выстроились в большую очередь, чтобы успеть на уникальную выставку-поезд Минобороны с техникой из зоны СВО.