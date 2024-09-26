Еврокомиссия сообщила об отсутствии коллективного решения по ударам вглубь РФ

Решение о разрешении Киеву применять западное оружие для ударов вглубь РФ находится в ведении государств — членов ЕС и Еврокомиссия не уполномочена давать им в этом рекомендации, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.