Не слишком ли часто мы обвиняем наших союзников в предательстве? Кто-нибудь может припомнить название государства, которое является нашим другом, которое бы мы не шельмовали из-за того, что руководство этого государства продвигает какие-то проекты, которые, по нашему мнению, как-то негативно влияют на нас?Нам кажется, что те, кто за нас, должны полностью подчинить собственную экономику нашим интересам.
Почему не стоит обвинять друзей в предательстве? Казахстан призывает развивать Средний коридор
Комментарии
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T
Tigra07
Мир равных был реальностью 70 лет. И дерьмократы приложили массу усилий по его устранению - он у них был костью в горле. А нынешние потуги создать его "новую версию" - действительно утопия. Не найти в истории ни одного факта, когда отношения на основе наживы были бы прочными. Причём и между отдельными людьми, и между отдельными государствами. Не зря же придумали термин "продажность". Поэтому оценивать усилия "дружественных" и продаж... ой, - преданных, - соседей по созданию обходных путей ведения торговли нужно именно с точки зрения создаваемых возможностей для их обогащения. И принимать соответствующие меры по уменьшению вероятных последствий.
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