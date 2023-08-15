Почему не стоит обвинять друзей в предательстве? Казахстан призывает развивать Средний коридор

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Tigra07

Мир равных был реальностью 70 лет. И дерьмократы приложили массу усилий по его устранению - он у них был костью в горле. А нынешние потуги создать его "новую версию" - действительно утопия. Не найти в истории ни одного факта, когда отношения на основе наживы были бы прочными. Причём и между отдельными людьми, и между отдельными государствами. Не зря же придумали термин "продажность". Поэтому оценивать усилия "дружественных" и продаж... ой, - преданных, - соседей по созданию обходных путей ведения торговли нужно именно с точки зрения создаваемых возможностей для их обогащения. И принимать соответствующие меры по уменьшению вероятных последствий.