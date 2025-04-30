В европейском городе идет охота за застрелившим в парикмахерской трех человек убийцей

Шведская полиция ведет розыск после того, как в городе Уппсала были застрелены три человека. Сообщается, что подозреваемый в маске скрылся на электросамокате после убийства в парикмахерской в шведском университетском городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии