В Рязанской области на тушение сухой травы выезжали 300 раз с начала апреля

Из-за возгораний уничтожено более 350 гектаров земли. По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Мордасова, звонить в службы нужно сразу после возгорания и не бояться административной и уголовной ответственности.
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