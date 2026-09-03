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Военное обозрение

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Китай входит через ангар: что Россия теряет в Узбекистане

Китай входит через ангар: что Россия теряет в Узбекистане

Узбекский показ китайских J-10CE говорит не столько о выборе между Москвой и Пекином, сколько о цене свободы, которую даёт второй поставщик сложного оружия.

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