Боец UFC Волкановски: алкоголь вырвал меня из реальности перед боем с Махачевым

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски, говоря о своей физической форме перед титульным боем с чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым, в интервью Исраэлю Адесанье признался, что употреблял алкоголь при подготовке к поединку.
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