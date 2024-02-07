Боец UFC Волкановски: алкоголь вырвал меня из реальности перед боем с Махачевым

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски, говоря о своей физической форме перед титульным боем с чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым, в интервью Исраэлю Адесанье признался, что употреблял алкоголь при подготовке к поединку.