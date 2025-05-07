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Царьград

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Акула-гоблин: рыбаков на Канарских островах поразил редкий улов

Акула-гоблин: рыбаков на Канарских островах поразил редкий улов

Рыбаки поймали редкую рыбу. Их напугала «инопланетная акула», когда они рассмотрели улов поближе.У берегов Сан-Кристобаля на Канарских островах местные рыбаки Маркос Эрнандес и Рамон Сантана заметили удивительную рыбу, вид которой их поразил.

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