«Золотая» старушка!: Пенсионерка с подельниками замутила финансовую пирамиду на миллиард рублей! Дело Мавроди цветёт и пахнет!

Буквально на днях я писал об очень талантливом, но неудачливом воре Артуре Барбынце, который без пыли и шума спокойно вынес из банка в несколько приёмов, ювелирки и наличности на 1 миллиард 63 миллиона рублей и вот опять, такая же гигантская сумма замелькала в криминальных новостях.