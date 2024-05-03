Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Попивняк
    ....Во многом соглашусь с Вами Олег!...я тоже получал бесплатное высшее образование в СССР....но у меня и аттестат за...20 лет без Ленина...
  • Валерий Федосеев
    Насчет трудовых лагерей идея хорошая. Только еще надсмотрщиков с электрошокерами для порядка. Вооруженную охрану. А п...«Безработные — эт...
  • Олег Самойлов
    Леонид! Вот ты только посмотри, с каким остервенением вся эта публика верещит о том, КАК было хорошо при социализме и...20 лет без Ленина...

«Золотая» старушка!: Пенсионерка с подельниками замутила финансовую пирамиду на миллиард рублей! Дело Мавроди цветёт и пахнет!

«Золотая» старушка!: Пенсионерка с подельниками замутила финансовую пирамиду на миллиард рублей! Дело Мавроди цветёт и пахнет!

Буквально на днях я писал об очень талантливом, но неудачливом воре Артуре Барбынце, который без пыли и шума спокойно вынес из банка в несколько приёмов, ювелирки и наличности на 1 миллиард 63 миллиона рублей и вот опять, такая же гигантская сумма замелькала в криминальных новостях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Ва
зачем эту гнусность &quot;украсили&quot; изображением известного и светлого человека, чтобы инфу дороже продать? афтор - урод!!!
Ответить
4 час.
Владислав Владислав
Однако ...
Ответить
4 час.
А
Алексей
Ну после 2 повышений пенсий по 5 лет,я задумаюсь об опыте этой бабушки...😁
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх