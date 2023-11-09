Грузовик загорелся на 19-м километре Киевского шоссе после ДТП с бетономешалкой

На 19-м километре Киевского шоссе напротив владения 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них загорелся после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), передал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
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