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Голкипера Матвея Сафонова выдвинули на звание лучшего вратаря года

Голкипера Матвея Сафонова выдвинули на звание лучшего вратаря года

Сафонов стал первым российским вратарём, номинированным на приз Льва Яшина.  .

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