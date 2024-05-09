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«Диверсант»: Покой им только снится

«Диверсант»: Покой им только снится

9 мая в эфире Первого канала уже традиционно — «Диверсант». В этом году экранизации одноименного романа Анатолия Азольского о советских разведчиках в глубоком тылу врага, снятой Андреем Малюковым, исполняется 20 лет.

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Комментарии
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ЛК
Людмила Кудынюк
Обожаю этот фильм, смотрю каждый год, актёры -любимые!!!
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16 час.

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