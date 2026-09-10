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«За кадром — чужие»: почему Лариса Гузеева 5 лет не прощает Володину и как уживается с Сябитовой

«За кадром — чужие»: почему Лариса Гузеева 5 лет не прощает Володину и как уживается с Сябитовой

Экранные скандалы в шоу «Давай поженимся!» давно стали частью его фирменного стиля. Но самые острые сюжеты разворачивались за пределами студии: если с Розой Сябитовой актрисе удалось выстроить жесткую рабочую дистанцию, то с Василисой Володиной всё закончилось глухой обидой, которая не утихает уже пять лет.

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