«За кадром — чужие»: почему Лариса Гузеева 5 лет не прощает Володину и как уживается с Сябитовой

Экранные скандалы в шоу «Давай поженимся!» давно стали частью его фирменного стиля. Но самые острые сюжеты разворачивались за пределами студии: если с Розой Сябитовой актрисе удалось выстроить жесткую рабочую дистанцию, то с Василисой Володиной всё закончилось глухой обидой, которая не утихает уже пять лет.