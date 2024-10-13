В Петербурге пенсионера выкрали из больницы, чтобы переоформить его квартиру Как стало известно Мойке78, 12 октября в полицию Василеостровского района обратился 40-летний житель Невского района.
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В Петербурге пенсионера выкрали из больницы, чтобы переоформить его квартиру Как стало известно Мойке78, 12 октября в полицию Василеостровского района обратился 40-летний житель Невского района.