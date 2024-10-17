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В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательства

В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательства

В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательстваВ рамках оперативно-профилактического мероприятия стражи правопорядка проверили законность пребывания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории строительного объекта в одном из поселков г.

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