В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательства

В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательстваВ рамках оперативно-профилактического мероприятия стражи правопорядка проверили законность пребывания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории строительного объекта в одном из поселков г.
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