В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательства

В Крыму сотрудниками полиции выявлено почти 100 нарушений миграционного законодательстваВ рамках оперативно-профилактического мероприятия стражи правопорядка проверили законность пребывания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории строительного объекта в одном из поселков г.