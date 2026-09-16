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Царьград

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Мэр Кудрявцев поручил срочно подготовить Новосибирск к отоплению

Мэр Кудрявцев поручил срочно подготовить Новосибирск к отоплению

В Новосибирске идёт подготовка к отопительному сезону на фоне ожидаемого изменения погоды. По данным городского Гидрометцентра, после периода похолодания в ближайшие дни возможно кратковременное возвращение более тёплой температуры.

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