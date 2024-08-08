Трампист Табах пугает укров: «Камала придёт – попрощаетесь с ЕС и НАТО, вы для неё – дикари» 

Вадим Москаленко. Избрание президентом США Камалы Харрис для Украины обернётся ещё более катастрофичными последствиями, чем катаклизмы, случившиеся при Бараке Обаме.
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