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Военные новости ★ спецоперация

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  • федор
    Мелкобритовский пёс ты догавкаешься ублюдок….Министр обороны Б...
  • Eduard
    Молодцы!Поступают сведени...
  • Серега
    Береги Вас Господь, защитники-Руси, Православия от-баньдеронацизма!Поступают сведени...

Что меня обеспокоило, когда произошла смена министра обороны? Запрос на это в обществе был очень высоким, а соответственно и ожидания - подстать запросу.

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