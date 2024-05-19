Что меня обеспокоило, когда произошла смена министра обороны? Запрос на это в обществе был очень высоким, а соответственно и ожидания - подстать запросу.
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Что меня обеспокоило, когда произошла смена министра обороны? Запрос на это в обществе был очень высоким, а соответственно и ожидания - подстать запросу.
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