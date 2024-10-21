«Спартак» отказал Мостовому в стажировке

Мостовой учится в академии РФС для получения тренерской лицензии по программе УЕФА.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Стажировка двукратного чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Александра Мостового в клубе отменена по инициативе команды, сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.