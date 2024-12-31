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Власти РФ лишили заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны

Власти РФ лишили заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны

Правительство изменило условия единовременных выплат за подписание контракта с Минобороны РФ для службы в зоне боевых действий на Украине - теперь выплаты не предусмотрены для граждан России, заключивших контракт, находясь в местах лишения свободы.

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Комментарии
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Юрий Ковалев
Чёт брехнёй воняет . После событий прошлого года набор заключённых в ВС и другие структуры запрещён повсеместно .
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