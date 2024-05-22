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Царьград

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Государственность Палестины признали сразу три европейских государства: Ирландия, Норвегия и Испания

Государственность Палестины признали сразу три европейских государства: Ирландия, Норвегия и Испания

Информация об этом распространены официальными каналами этих стран.Власти Ирландии, Норвегии и Испании официально признали государственность Палестины.

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